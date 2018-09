Sorpresa a Salerno, l'ex granata Ricchetti al bar "Luana"

Sorpresa, oggi, all'interno del bar “Luana”, situato in via Generale Clark a Salerno, dov’è stato avvistato Carlo Ricchetti, ex calciatore della Salernitana. Ad accoglierlo, come fa quotidianamente con tutti i suoi clienti, il titolare del bar nonché tifosissimo della Salernitana Giuseppe (detto Peppe) Adinolfi, che ha colto l’occasione anche per farsi una foto con Ricchetti.

Il ricordo

Ricchetti ha giocato numerosi campionati con la maglia granata, per un totale di 113 gare e 18 reti in Serie B, contribuendo alla promozione in Serie A della società granata dopo cinquant' anni di assenza dalla massima divisione. All'epoca la squadra di calcio era allenata da Delio Rossi.