Carmela e Aisha - atto unico per due donne e una valigia

Due donne si raccontano in scena.

Lo spettacolo tutto al femminile tratta varie problematiche che offrono spunti di riflessione e approfondimento: immigrazione, razzismo, solitudine, sessualità.

Il viaggio di due giovani donne in cerca del loro posto in un mondo sconosciuto, in una terra che non è casa ma che impareranno a conoscere. Entrambe si affacciano, spaventate e curiose, sul loro futuro fatto di lavoro, di cambiamenti, di nuovi sentimenti. Entrambe hanno una valigia, il ricordo di un viaggio da migranti, il desiderio di mettersi alla prova, l’apertura verso l’altro, il dolore di non poter essere accettate senza riserve. Allo spettatore scoprire per quali altre strade comuni si srotolerà il loro destino.



Testo di Antonia Grimaldi

Con Carla Paglioli e Carmen Santamaria

Regia di Luigi Marmo

Aiuto Regia Elena De Luca

Scenografie e Costumi Chiara Pepe

Abiti Sciglio Vintage