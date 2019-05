La salernitana Carmen Pierri è in finale a “The Voice of Italy”

Carmen Pierri è una delle finaliste della terza edizione di “The Voice of Italy”. La sedicenne salernitana ha conquistato tutti, a partire da Gigi D’Alessio, uno dei giudici di questa edizione che l’ha voluta fortemente nel suo team, ed ha sbaragliato la concorrenza, conquistando uno dei quattro posti disponibili per la finale che andrà in onda Martedì 4 Giugno alle ore 21:20 in diretta su Raidue.

L'identikit

Carmen è nata a Salerno sedici anni fa ed è una studentessa del liceo scientifico Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino. Nonostante la giovane età, Carmen è una ragazza molto matura che vive con i suoi genitori, proprietari di uno storico negozio di mobili ad Acquamela di Baronissi. Da sempre la musica è stata la sua più grande passione e a 12 anni ha iniziato a studiare canto e pianoforte, senza tralasciare lo studio e la sua passione per la medicina: se non dovesse riuscire ad affermarsi nel mondo della musica, il suo grande sogno sarebbe diventare medico.

Il suo percorso a The Voice Of Italy

Alle Blind Audition di The Voice of Italy, Carmen Pierri si è esibita con Fa che non sia mai di Eramo e Passavanti, riuscendo a convincere Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini, ma alla fine ha scelto di entrare a far parte del team Gigi, dopo che il cantante ha intonato per lei la canzone Dove sei. Dopo aver sbaragliato la concorrenza, Carmen è riuscita a conquistare un posto in finale e non vuole fermarsi proprio ora, proprio sul più bello. Il vincitore, che si aggiudicherà un contratto discografico esclusivo, sarà decretato tramite televoto, pertanto tutti noi possiamo aiutare Carmen Pierri a realizzare il suo sogno, votandola e sostenendola. Martedì tutti collegati su Raidue, tutti a tifare e sostenere Carmen!