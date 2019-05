Carminantonio Sofia compie 104 anni: grande festa a Laurino

Festa grande a Laurino per i 104 anni di uno dei nonni più longevi del Cilento, Carminantonio Sofia.

La scheda

L'ultracenentenario è nato il 30 maggio 1915 e la sua vita in gioventù è stata dedicata alla cultura, spesa per la comunità di Laurino. E' stato, infatti, il primo sindaco di Laurino del dopoguerra. Ha svolto l’attività di Preside in diversi istituti scolastici. Ha festeggiato circondato dall'affetto dei familiari e dei suoi compaesani.