Trasporto di carne senza refrigerazione: sequestro in Cilento

Maxi sequestro di carne in Cilento. La Polstrada è intervenuta stamattina a Vallo della Lucania ed ha bloccato un mezzo di trasporto con a bordo carne non refrigerata. Il veicolo appartiene ad una nota catena di supermercati. L'operazione è stata condotta insieme agli ispettori dell'Asl. I controlli hanno evidenziato violazioni: maxi multa all'azienda coinvolta. Già in passato le forze dell'ordine erano intervenute in provincia di Salerno riscontrando violazioni in alcuni supermercati. Era accaduto nella Piana del Sele, dopo controlli sulla tracciabilità dei prodotti.