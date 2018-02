Carnevale nel salernitano: notevole affluenza per i carri, nonostante la pioggia

Colori e allegria, nonostante le condizioni climatiche non ideali, ieri, per il Carnevale, in diversi comuni del salernitano. In particolare, notevole affluenza, per la sfilata dei carri allegorici a Baronissi, a San Valentino Torio, a Sarno e a Castel San Giorgio. Suggestivi, gli scatti delle feste in strade che hanno divertito grandi e piccini.