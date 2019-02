Carnevale 2019: le mascherine già invadono Salerno, anche gli abusivi "giocano d'anticipo"

Manca poco meno di un mese al Carnevale e la nostra città si prepara a festeggiare la festa più colorata dell'anno. Tantissime, le mascherine che hanno invaso il lungomare e l'area di Santa Teresa, in questo week-end.

La curiosità

Principesse e personaggi Disney, in questa domenica, stanno tingendo di allegria il centro cittadino, tra coriandoli e sorrisi. In anticipo sulla tabella di marcia, anche i venditori abusivi di bombolette che, stamattina, hanno iniziato ad occupare le loro postazioni, in barba alla normativa vigente.

