Coronavirus: il Carnevale di Agropoli non è stato annullato, pubblico entusiasta

Grande successo per la 49^ edizione del Carnevale di Agropoli. A differenza di altre iniziative e sfilate, quella del comune cilentano non è stata annullata per i timori legati al Coronavirus. Tante le persone che hanno preso parte alle due sfilate dei carri allegorici che si sono svolte domenica 23 e martedì 25 febbraio, giorno di martedì grasso. Come di consueto, le sfilate si sono tenute su due percorsi diversi, come ormai accade da diversi anni: la prima con partenza da via D’Acquisto,la seconda dal lungomare San Marco. Entrambe con destinazione Piazza Vittorio Veneto. Qui, in attesa dell’arrivo dei carri, si sono tenuti una serie di eventi musicali e danzanti, anche nei giorni scorsi con attività per bambini, che sono risultati molto apprezzati.

I carri

Cinque i carri che hanno sfilato: oltre a Kajardin, maschera che rappresenta la città di Agropoli, c’era Re Carnevale, Il Guerriero africano, I Puffi e Hulk. L’assoluta novità di quest’anno è stata rappresentata da un forte gioco di squadra che ha abbattuto le barriere di quartieri e rioni ed ha portato i vari gruppi a collaborare tra di loro con l’unico obiettivo di portare a termine, in tempo, delle belle creazioni. E così è stato perché le tante persone intervenute hanno giudicato molto positivamente il lavoro dei mastri cartapestai. C’è stata inoltre la partecipazione dell’Associazione Lume, per un Carnevale inclusivo. Un bel successo anche per la Corrida che si è tenuta sabato 22 febbraio presso il Pala Di Concilio, giunta quest’anno alla settima edizione, un altro appuntamento fisso nell’ambito del cartellone degli eventi legati al Carnevale.

Parla il sindaco Adamo Coppola