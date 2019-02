Carnevale in sicurezza, vietata la vendita di vetro e bombolette: l'ordinanza a Giffoni

Con due ordinanze sindacali, il sindaco di Giffoni Valle Piiana, Antonio Giuliano ha disposto il divieto di detenzione, consumo sul posto, somministrazione e vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie e/o bicchieri di vetro, in occasione della 33esima edizione del “Carnevale Giffonese”.

Il dispositivo

Il dispositivo è stato adottato dal 2 al 5 marzo, dalle ore 14 alle 23, per tutelare l’incolumità pubblica. "L'utilizzo di vetro e l'utilizzo di bombolette spra costituiscono fonte di potenziale pericolo sia per i cittadini che per i numerosi turisti attesi a Giffoni Valle Piana - è spiegato nell'ordinanza - L’Amministrazione Comunale confida nel supporto dei pubblici esercizi affinchè i clienti rispettino il presente divieto, consentendo loro comunque il consumo all’interno dei propri locali e nelle relative pertinenze esterne. Inoltre, sempre per l’intera durata della manifestazione, sarà vietata la vendita nonché la detenzione e utilizzo di bombolette spray, fatta eccezione di quelle contenenti le stelle filanti".

Il mercato

La misura restrittiva è stata decisa in seguito ai numerosi episodi di uso incontrollato di bombolette con ripercussioni negative per l’incolumità pubblica e in particolare con danni alla respirazione ed alla funzione visiva. Con l'ordinanza sindacale numero 38, il sindaco ha anche emanato l'ordine del trasferimento temporaneo del mercato domenicale da Piazza Fratelli Lumiere a Via Sandro Pertini, via Cenere e parte di via Tesauro per domenica 3 marzo.