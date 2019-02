Sole, mare e coriandoli: boom di presenze a Salerno in attesa del Carnevale

Il sole splende e il Carnevale si avvicina: tutti a passeggio, dunque, i salernitani, in questa domenica di febbraio, tra coriandoli e mascherine. Letteralmente invasi da famiglie, il lungomare cittadino e l'area di Santa Teresa, in particolare, per godere una giornata all'insegna del relax e dei sorrisi.

L'affluenza

Tantissimi, i piccoli che indossando il loro costume di Carnevale hanno colorato la città, in attesa del martedì grasso.

Il traffico

Non sono mancati rallentamenti al traffico per le strade del centro, proprio per via dell'afflusso di cittadini e visitatori in questa assolata domenica. Boom di presenze in città.