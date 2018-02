Carnevale 2018, maschere e spettacoli sul lungomare di Salerno

Grande festa oggi a Salerno per il Carnevale. Il capoluogo è diventato un vero e proprio parco divertimenti per i più piccoli, che, insieme ai genitori, hanno completamente invaso il lungomare Trieste e soprattutto la spiaggia Santa Teresa muniti di maschere colorate e cariandoli. In alcune zone del litorale cittadino sono andati in scena dei veri e propri spettacoli suscitando la curiosità non solo dei pedoni ma anche degli automobilisti. Anche quest’anno non ci sono stati i famosi Carri. E, quindi, la circolazione veicolare nel cuore della city non ha subito disagi.