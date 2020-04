Carrello solidale: la parrocchia Santa Maria ad Martyres aiuta i bisognosi

Il parroco della chiesa di Santa Maria ad Martyres di Torrione, Padre Francesco Carmelita, insieme ai confratelli dell’ordine dei Padri Minimi, ha deciso di attivare un servizio di "attenzione e supporto agli anziani e famiglie in difficoltà".

Il progetto

E' nata l'iniziativa del carrello solidale, che coinvolgerà i commercianti e le famiglie della parrocchia. I commercianti che aderiranno al progetto posizioneranno presso il proprio esercizio commerciale un carrello. Tutte le famiglie potranno comprare e

donare generi di prima necessità, poi distribuiti alle famiglie e agli anziani in difficoltà. Lo smistamento sarà a cura dei volontari e religiosi della Parrocchia Santa Maria ad Martyres.

Info utili e precisazione

Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 3348170696 dal lunedi al venerdì dalle ore 15 alle 16. Il parroco precisa che "per gli anziani soli verrà effettuato un servizio a domicilio da parte dei volontari della parrocchia debitamente protetti e formati. Nessuna persona busserà alla porta. Evitare, quindi, di aprire a malintenzionati. La consegna sarà effettuata tramite misure che evitino il contagio (ascensore e/o il tradizionale paniere calato dall’alto). Viene esteso appello ai fedeli della Parrocchia di Santa Maria ad Martyres a fornire solidale e caritatevole contributo per rendere possibile la prosecuzione del servizio di cristiana attenzione per gli indigenti". Prosegue, dunque, la catena di solidarietà a Salerno. Il carrello solidale a Torrione si affianca ad altre utili iniziative benefiche, tra le quali la "Spesa SoSpesa", curato dalla cooperativa sociale Galahad. E' stato anche in questo caso divulgata la lista degli esercizi commerciali aderenti al progetto, patrocinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno.