Grande successo del Carrello solidale Parrocchia Santa Maria ad Martyres

Padre Francesco Carmelita, parroco della Chiesa Santa Maria ad Martyres, i fratelli minimi ed i volontari della chiesa , annunciano con gioia la grande partecipazione da parte della comunità al Carello Solidale. In queste settimane, di incertezza, di forte disagio sociale tantissime sono state le famiglie che si sono recate alla Chiesa Santa Maria ad Martyres che sorge nel quartiere torrione , per richiedere generi di prima necessità. Nel rispetto delle misure, i padri minimi ed i volontari della parrocchia , hanno teso la mano ai fratelli in difficoltà seguendo le orme di San Francesco di Paola, apostolo della carità. Un ringraziamento particolare ai vari esercizi della zona, alle associazioni, ditte e professionisti vari che hanno preso parte attiva per questa iniziativa di carità cristiana che si è appena conclusa. L’impegno umanitario della chiesa , sta proseguendo anche in terra d’africa , con la Missione Minima in Congo , che vede la partecipazione dell’ordine minimi e dell’intera comunità parrocchiale in questa grande opera missionaria .