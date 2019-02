Vandali a Buonabitacolo: incendiato e distrutto un carro di Carnevale

Hanno distrutto un carro allegorico, costato cinque mesi di lavoro all'associazione Sorriso della solidarietà: vandali in azione a Buonabitacolo, dove è stato preso di mira un galeone posizionato in un garage e quasi pronto per il Carnevale. Ignoti hanno appiccato il fuoco, per incenerire l'opera.

L'indignazione della Pro Loco