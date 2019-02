Il fuoco non distrugge l'entusiasmo a Buonabitacolo: il carro di Carnevale è pronto a rinascere

Non basta un incendio a spegnere l'entusiasmo e la voglia di festeggiare il Carnevale. Ne è prova la tenacia dei volontari dell'associazione Sorriso della Solidarietà di Buonabitacolo che, dopo la distruzione del carro allegorico consumata per mano di ignoti nella notte tra sabato e domenica, si sono rimessi all’opera per costruire un nuovo carro. Da domenica 24 febbraio, infatti, è previsto il primo appuntamento per le sfilate della festa più colorata dell'anno.

Accanto all'associazione, anche l'amministrazione comunale di Buonabitacolo e 50 volontari che, senza lasciarsi scoraggiare dall'inciviltà, sono pronti a festeggiare tra maschere e sorrisi.

Il post di Sorriso della Solidarietà