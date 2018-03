Carte di identità elettroniche: al via il rilascio anche a Montecorvino Rovella

Anche a Montecorvino Rovello sarà possibile richiedere la versione elettronica del documento di riconoscimento: da lunedì 19 marzo, presso il Comune, non mancherà la Cie (carta d'identità elettronica), una novità disposta dal Ministero dell’Interno. Grande come una carta di credito, è realizzata su un supporto in policarbonato con ologrammi, sfondi di sicurezza, microscritture, ornamenti che ne incrementano la sicurezza. Il nuovo documento ha un microprocessore che consente la protezione dei dati anagrafici, della foto e delle impronte digitali del titolare (solo per coloro che hanno un'età superiore a 12 anni). Con il suo microprocessore e un’app del Ministero, la Cie può essere letta da dispositivi che consentono lo scambio di dati in modalità wireless, primi fra tutti gli smartphone.

Le informazioni

I maggiorenni potranno anche esprimere il consenso o il diniego alla donazione degli organi o di tessuti in caso di morte. Chi lo desidera, può richiedere all'operatore per l'inserimento nel Sistema Informativo Trapianti. Eventuali modifiche della volontà potranno essere effettuate in ogni momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della carta d'identità. Il processo di rilascio della nuova carta d'identità è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno e la consegna a domicilio avverrà entro 6 giorni lavorativi dalla data di richiesta allo sportello.

I costi

Il costo della Cie è di 22,50 euro, il servizio di rilascio è attivo nei seguenti giorni: lunedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30. Sarà il sindaco Egidio Rossomando, lunedì mattina, a raccogliere la prima istanza.