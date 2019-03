Pellezzano: due bandi per formazione gratuita a 40 giovani

Due bandi che offiranno formazione gratuita ed esperienza laboratoriale per 40 giovani campani saranno presentati sabato 23 marzo presso il Polo di Innovazione sull'Economia Circolare CartArte in via Eroi di Nassyria a Coperchia di Pellezzano.

I bandi

I giovani selezionati, dopo la formazione, entreranno a far parte di una short-list del Comune di Pellezzano per portare avanti progetti legati al tema dei rifiuti, degli eco-reati e dell’eco-design. Nella stessa occasione il sindaco Francesco Morra, annuncerà gli orari di apertura settimanali di CartArte che, dal mese di Aprile, sarà un luogo aperto e inclusivo, dove i giovani potranno venire a studiare, usufruire di spazi di co-working, organizzare spettacoli, mostre e altro ancora. Alla presentazione, oltre ai partner del progetto, interverà anche il professore Marco Galdi in qualità di Delegato del Dises - Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche - dell’Università degli Studi di Salerno per il progetto CartArte.

Il progetto CartArte

CartArte è una progettualità che entra nel vivo e che vedrà per 2 anni susseguirsi una serie di attività finalizzate a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, e far nascere nuove imprese legate ai temi della carta e dell’economia circolare. Il Comune di Pellezzano ha come partner di progetto Legambiente Cava de’ Tirreni, Virvelle Srl e l’Associazione Liberamente. Il progetto gode del sostegno della rete di imprese 100% Campania: Cartesar, Sabox, Formaperta, Antonio Sada & Figli e Greener Italia. Il progetto CartArte è cofinanziato dall’Unione Europea tramite il bando Ben-Essere Giovani – Organizziamoci della Regione Campania - PO-FESR 2014-2020.