Sette cartomanti in poche centinaia di metri: nuova "invasione" sul lungomare

Tavolino, sedie, candele. Tra le mani, tarocchi pronti all'uso: non solo abusivi, ora il lungomare di Salerno è stato invaso anche dalle cartomanti. "Signora, vi posso fare le carte?": questo l'invito delle numerose donne, quasi tutte di origini rom, rivolto alle passanti che, sorprendentemente, in molti casi accettano di "farsi leggere il futuro".

Il caso

Giovani e meno giovani, dunque, si affidano ai tarocchi per scoprire cosa riserva loro il destino, anche in cambio di diverse decine di euro. Nella tarda serata, insomma, l'impressione, passeggiando sul lungomare, è quella di percorrere un tratto lasciato in balìa di abusivi e persone in cerca di espedienti per guadagnare illecitamente qualche soldo. E, inspiegabilmente, c'è anche chi "abbocca", incoraggiando l'imbarazzante presenza delle cartomanti. Solo venerdì sera, intorno alla mezzanotte, se ne contavano 7.