Casa di appuntamenti a Nocera: rinvio a giudizio per una donna cinese

Dilaga, lo sfruttamento della prostituzione nel salernitano. Dopo la casa a luci rosse ritrovata a Lancusi di Fisciano, è la volta di Nocera Inferiore: oggi si è avuto il rinvio a giudizio di una donna, una 48enne cinese che faceva prostituire alcune sue connazionali con la scusante di massaggi erotici.

La denuncia

La donna, denunciata a piede libero nel mezzo di un lavoro investigativo nato da fonti confidenziali, conduceva e gestiva un’attività di prostituzione scoperta nel 2015: quando il 26 giugno i carabinieri arrivarono in via Siniscalchi, sventarono il sistema della casa dove, con la scusa di massaggi terapeutici, si consumavano veri e propri atti sessuali. Per la maitresse cinese, come riporta La Città, sono scattate le manette.