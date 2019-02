Tombini otturati a Castellabate: si allaga la casa, condannata la Provincia

I tombini non sono stati adeguatamente ripuliti, così la casa si allagò: la Provincia è stata condannata a pagare. La vicenda giudiziaria risale a circa un decennio fa ed è accaduta a Castellabate. Un’abitazione posta a ridosso di una strada provinciale, in seguito alle piogge, rimase allagata, come riporta Infocilento.

Il risarcimento

La proprietaria dell’immobile avviò un procedimento contro Palazzo Sant'Agostino, ritenendo che a causare l’allagamento fosse stato il malfunzionamento dei tombini che, non essendo stati puliti, non riuscirono a raccogliere l’acqua piovane che finì per invadere la sua proprietà. Il giudice monocratico del Tribunale di Salerno ha ora condannato l’Ente a risarcire i danni alla proprietaria dell’immobile: a quest'ultima spettano poco meno di 14mila euro più gli interessi maturati a partire dal 2007. A rappresentare la donna lo studio legale Caponigro – De Luca di Salerno.