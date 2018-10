Castellabate, riaprirà ufficialmente la casa comunale a Santa Maria

Verrà riaperta ufficialmente, il 3 novembre, la casa comunale di Castellabate , in Piazza Lucia a Santa Maria. Il municipio è stato completamente ristrutturato con lavori che hanno permesso di rendere l’edificio non solo più sicuro, efficiente energeticamente ed accessibile per i diversamente abili ma anche più ampio, funzionale ed accogliente.

Il programma

Taglieranno il nastro alle ore 10:30 il Primo Cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli, il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, il Vescovo di Vallo della Lucania, Mons. Ciro Miniero. Seguirà la visita all’intera struttura e ai nuovi uffici pubblici e, in conclusione, gli interventi delle autorità presenti. Nel pomeriggio, alle ore 17, nella nuova Sala Consiliare intitolata a “Corrado Grande”, si terrà un secondo momento istituzionale dedicato ai Sindaci che hanno guidato negli anni Castellabate e ai dipendenti comunali in pensione.

Parla il sindaco Costabile Spinelli