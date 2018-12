Casa del diritto alla Salute: boom di presenze per la giornata inaugurale del secondo presidio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Boom di prestazioni mediche per la giornata inaugurale del secondo presidio del progetto Casa del diritto alla Salute promosso dal consigliere Dante Santoro che ha dichiarato: "Stamattina cento salernitani hanno potuto avere accesso a cure e visite gratuite nel giorno inaugurale del nuovo presidio della Casa della Salute in Centro. Un miracolo avere garantito 300 prestazioni mediche in così pochi mesi dalla nascita del progetto, un grande grazie ai dottori volontari ed agli attivisti che hanno permesso di realizzare tutto ciò".

All'iniziativa hanno partecipato i dottori Antonio Apolito medico internista, Vincenzo Pagliara oculista, Paola Giustiniani oculista, Biagio Rocco cardiologo, Vito Buonomenna psichiatra, Rita Battaglia odontoiatra ed hanno aderito le associazioni Filotea,Giovani Salernitani, Leo Club Salerno Host, Lions Club Salerno Host.