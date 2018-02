Inaugurata “La Casa del Welfare” a Fisciano con il Governatore De Luca

Taglio del nastro, stamattina, per la nuova sede de “La Casa del Welfare” al terzo piano del Polo Europeo dei servizi all’industria al Corso San Vincenzo Ferreri, nelle vicinanze del Comune di Fisciano. L’Istituto, che ha la sua sede principale a Roma, vanta una storia di ricerche, pubblicazioni, iniziative di formazione, di collaborazione con Enti, Associazioni e Università italiane e internazionali nell’area delle politiche sociali. Grazie all’ospitalità del Comune di Fisciano l’Istituto avrà una sede più ampia. L’intento è quello di rilanciare nuove ricerche sull’innovazione e le politiche sociali.

Gli interventi

Presenti alla conferenza, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Presidente della Commissione Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali della Regione Campania Tommaso Amabile, il Presidente CNR Massimo Inguscio,il Direttore DSU CNR Roberto Corbellini, Andrea Salvatore e Antonio Barbieri (CNR-IRPPS), Paolo Landri (CNR-IRPPS), Massimo Pendenza (Università di Salerno). A presiedere il Direttore dell’IRPPS-CNR Corrado Bonifazi. In particolare, il Governatore De Luca, nel suo intervento, ha delineato l’esistenza di due problemi all’interno della società contemporanea: la crisi demografica e la crisi industriale. “Per affrontare i due grandi problemi sociali di fondo è indispensabile la Ricerca sociale – ha detto De Luca – la prima legge approvata dalla Regione Campania è stata quella di reintegrare il fondo per le disabilità. La Regione, come istituzione, fa, dei valori della solidarietà, del rispetto per le fasce deboli, l’anima della propria attività. Il punto di partenza deve essere l’uomo, non le innovazioni tecnologiche. Questo messaggio deve andare alle giovani generazioni. La più grande conquista politica del Novecento è stato lo Stato sociale. Ci sono istituzioni in grado di garantire ad ogni essere umano la serenità.”

L'entusiasmo del sindaco Vincenzo Sessa

“L’intento è quello di sviluppare la Ricerca sulle politiche sociali. L’amministrazione punta principalmente sul Welfare, sulle politiche sociali, sull’aiuto del prossimo. Con l’aiuto del CNR e in collaborazione con altre istituzioni l’obiettivo è quello di crescere ulteriormente".