Casa del Diritto alla Salute: l'accordo con i Lions Salerno per le visite gratuite

Verrà siglato un protocollo d’intesa tra i Lions Salerno e la Casa del Diritto alla Salute: domani, alle 11, presso il bar Goccia, in via Conforti a Salerno, il consigliere comunale Dante Santoro, anche in veste di presidente del Leo club Salerno Host ufficializzerà la collaborazione con i Lions Salerno Host, con l'accordo per la crescita del progetto Casa del Diritto alla Salute.

I numeri

Già 200, le visite gratuite in questi mesi. “Grazie a questa collaborazione puntiamo ad aumentare la partecipazione di volontari e l’incremento di attrezzature - ha detto soddisfatto Santoro - Parteciperà anche l’associazione Filotea che continuerà ad offrire contributo organizzativo per futuri appuntamenti”.