Capaccio-Paestum, scoperta casa a luci rosse vista mare: 2 denunce

Non cessa la lotta alla prostituzione a Capaccio Paestum. Dopo un'articolata e complessa attività di indagine, gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale hanno scoperto e smantellato una fiorente e proficua casa a luci rosse che andava avanti ormai da diversi anni, fruttando magliaia di euro al mese, dove due uomini sfruttavano la prostituzione di diverse ragazze.

Le indagini

Grazie ad appostamenti, pedinamenti e numerosi accertamenti, è stato possibile effettuare l'operazione: più di 5mila euro, i proventi che ogni mese incassavano i due soggetti che, scoperti, sono stati denunciati. Preziose, per l'avvio delle indagini, le lamentele di alcuni residenti della zona, stanchi di subire il notevole via vai di macchina che ad ogni ora raggiungevano l'appartamento. Affezionati clienti provenienti da ogni parte della Campania che oltre a cosumare rapporti sessuali accompagnavano le donne anche ad effettuare la spesa. Il tutto avveniva a pochi centinai di metri dalle antica mure di Paestum: l'immobile attirava numerosi clienti tanto che era conteso dalle stesse ragazze perché molto proficuo. Continuo, inoltre, era il ricambio di donne nell'appartamento, tra queste anche di nazionalità italiana.

Il blitz

Grazie al blitz degli agenti della Polizia Locale, è stato possibile liberare le donne non solo dallo sfruttamento, ma anche dal vivere in condizioni a limite delle sopravvivenza umana, con gravi carenze igieniche sanitarie. L'appartamento, inoltre, era totalmente abusivo, con ordine di abbattimento, nonché privo di acqua potabile e di scarichi fognari, tanto che si è scoperto scaricare i suoi reflui direttamente in un vicino fiume le cui acque confluiscono nel mare. A seguito della perquisizione, dove sono state trovate cospicue somme di denaro, è scattato il sequestro della casa. Sono stati nel contempo informati gli uffci preposti per provvedere al suo totale abbattimento. Il proprietario è stato denunciato anche per il furto dall'acqua consortile.

Il plauso

Plauso per l’operazione è stato espresso dal Sindaco, Franco Palumbo, dal consigliere con delega alla Sicurezza Urbana Pasquale Accarino e da tutta la squadra di Governo all’attività svolta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, voluto fortemente proprio dall’Amministrazione Palumbo.