Casa della Salute, parte l'assistenza medica via telematica: l'annuncio di Santoro

"La Casa del Diritto alla Salute, con la quale abbiamo offerto più di mille visite gratuite a persone in stato di bisogno in poco più di due anni, continua in via telematica. Con un miracolo organizzativo possibile grazie al cuore grande di decine di medici aderenti all’iniziativa amplieremo la nostra offerta assistenziale che risulta attualmente composta da 12 specialità: Cardiologia, Diabetologia, Ginecologia, Neurochirurgia, Oculistica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Psichiatria/Psicologia, Senologia/Chirurgia generale, Ortopedia e Reumatologia. L’assistenza medica verrà offerta in modalità telematica con le tecniche della telemedicina. Per chi avesse bisogno iniziamo a raccogliere le disponibilità ed in queste ore ufficializzeremo il recapito telefonico per prenotare la propria visita. Un saluto ai medici eroi che in questi anni hanno contribuito a questa grande storia di solidarietà, ai coordinatori Dr.Mario Caggiano, Marta Leo Filotea Onlus ed ai nuovi aderenti. Uniti (a distanza) ce la faremo". Lo dichiara il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro.