La Casa del Diritto alla Salute: nuove visite gratuite a Sant'Eustachio

Ritorna l’appuntamento con La Casa del Diritto alla Salute: la nuova iniziativa, voluta e realizzata dal consigliere demA, Dante Santor, è in programma sabato 28 luglio, alle 9.30, presso la parrocchia Sant’Eustachio Martire di Pastena, in via Quintino di Vona. Visite gratuite, dunque, in cardiologia, psicologia, odontoiatria, fisioterapia, neurochirurgia, psichiatria e per l'udito.

Le dichiarazioni

“Continuiamo ad offrire visite gratuite a chi ne ha bisogno con la Casa del Diritto alla Salute, appuntamento sabato 28 alle ore 9.30 al quartiere Sant' Eustachio presso l'omonima chiesa. Grazie ai medici volontari che rendono possibile il diritto alle cure ed alla prevenzione per persone in difficoltà dimenticate dalle istituzioni. Con idee, organizzazione e buona volontà portiamo avanti la missione di rendere la salute un diritto di tutti”, ha concluso Santoro.