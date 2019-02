Curiosità: gli atleti di Ginnastica Salerno ospiti a Casa Sanremo

Ieri mattina i campioni d'Italia di Ginnastica Salerno sono stati ospiti di Casa Sanremo. Gli atleti, considerati tra i migliori giocani talenti della ginnastica artistica italiana, negli ultimi anni si sono distinti nel panorama sportivo internazionale, facendo incetta di titoli, presenze e medaglie.

Casa Sanremo

A pochi giorni dall’inizio del Campionato Nazionale Serie A1, i giovani atleti hanno preso parte a Casa Sanremo, per un momento che voleva rappresentare un vero e proprio in bocca al lupo per l’anno agonistico che sta cominciando. Il team, che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia all’ultimo campionato nazionale di ginnastica artistica, ha recentemente ricevuto la targa di benemerenza per la categoria società sportive. Il premio è il massimo riconoscimento conferito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che, per l’attività svolta, abbiano dato lustro allo Sport Italiano.