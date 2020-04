Teme un furto nella casa vacanze a Casal Velino e si reca sul posto: sanzionato

Temendo di aver subito un furto nella casa vacanze, ha provato a recarsi sul posto, ma è stato multato. L’episodio risale allo scorso 18 aprile: un cittadino salernitano, proprietario di un appartamento nel Comune di Casal Velino usato per le vacanze della famiglia, notando la videosorveglianza offline, ha deciso di recarsi sul posto. Come riporta Infocilento, l’uomo si è messo in viaggio da solo, ma sulla Cilentana è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Il fatto

E' stato destinatario di una sanzione di €533 e l’obbligo di tornare presso la sua residenza senza aver potuto constatare quanto avvenuto nella sua proprietà. Rammaricato, il figlio del proprietario della casa di cui, ad oggi, non si hanno ancora notizie in merito ad un possibile furto subito.

