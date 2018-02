La Casa del Welfare: presentata la struttura che nascerà a Fisciano

Questa mattina presso la sala conferenze del Comune di Fisciano è stata presentata La casa del Welfare, la struttura nata grazie alla collaborazione tra l'IRPPS-CNR ed il Comune di Fisciano che si occuperà dell’innovazione nelle politiche sociali e sarà operativa a partire dal 10 febbraio, nella sede del Palazzo del Polo Europeo.

I commenti

"Questa Amministrazione - ha spiegato il sindaco Vincenzo Sessa - è stata impegnata nel 2017 e lo sarà ancora di più negli anni a venire, nelle politiche sociali ed in particolare nel Welfare. Grazie a questa nuova collaborazione rivoluzioneremo il modo di gestire le politiche sociali garantendo così una risposta sempre più rapida e professionale, perché solo investendo sulla competenza delle persone si possono ottenere risultati pienamente efficaci in una materia così complessa come quella dei servizi sociali" ha concluso. "Noi siamo una realtà operante e presente sul territorio da diversi anni - ha esordito Paolo Landri, ricercatore del IRPPS CNR - La collaborazione con il Comune di Fisciano e la disponibilità del sindaco ci hanno consentito di ottenere una nuova sede. Il 10 febbraio, in occasione dell’inaugurazione, presenteremo le attività del nostro istituto, i nostri progetti che riguardano diversi settori: dalla sanità alle politiche sociali. Avremo modo - ha concluso - di lanciare, inoltre, un nuovo programma di ricerca per rafforzare l’interazione con i Comuni del territorio".