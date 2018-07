Casal Velino, aggredisce dipendente di struttura ricettiva: arrestato 35enne

Nei giorni scorsi era stata arrestato per aver aggredito i suoi familiari. Nelle ultime ore, invece, un 35enne di Casal Velino, T.F le sue iniziali, è finito nuovamente in manette per aver usato violenza nei confronti di un dipendente di una struttura ricettiva.

L'arresto

L’uomo, alla vista dei militari dell’Arma, ha prima inveito contro di loro e poi è stato identificato e rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.