Aggredì segretario comunale e carabinieri: arrestato 27enne di Casal Velino

Un 27enne di Casal Velino, D.R le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aggressioni e lesioni.

Gli episodi

Un anno e mezzo fa, infatti, il giovane aggredì il segretario comunale di Vallo della Lucania perché pretendeva una casa popolare. E, successivamente, occupò un alloggio situato nella nota località turistica del Cilento. Non solo. Ma martedì scorso, al termine di una violenta lite con i familiari, si scagliò contro i militari dell'Arma (uno dei quali è rimasto ferito) che erano intervenuti per placare gli animi. Ieri sera per il 27enne si sono aperte le porte del carcere.