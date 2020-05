Perseguita l'ex nonostante il divieto del giudice: arrestato 49enne a Casal Velino

E’ stato arrestato il 49enne di Casal Velino denunciato, per stalking, dalla sua ex compagna. Nelle scorse settimane l’uomo era già stato raggiunto da un divieto di avvicinamento alla donna, che, però, non ha rispettato e di conseguenza sono scattate le manette.

Il caso

Dopo la fine della relazione sentimentale tra i due - secondo quanto riscontrato dai carabinieri - la donna sarebbe pedinata e finanche perseguitata dal 49enne, che non avrebbe mai smesso di amarla. Di qui la decisione di sporgere formale denuncia ai militari dell’Arma, che ha indotto, in un primo momento, il giudice del tribunale di Vallo della Lucania a disporre nei riguardi dell’uomo il divieto di avvicinamento che, però, ha più volte violato. E, per questo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.