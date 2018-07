Incidente a Casal Velino, auto contro cinghiale: morto

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, a Casal Velino, dove un cinghiale ha provocato un incidente stradale nei pressi del bivio di Acquavella.

La dinamica

L’ungulato, infatti, è spuntato improvvisamente sulla carreggiata. E così un’automobile in corso non è riuscita ad evitarlo. Il conducente ha tentato anche una brusca frenata che,però, ha determinato anche il tamponamento da parte di un’altra vettura. Fortunatamente non risultano feriti. L’animale, invece, è moto sul colpo. Sul posto sono giunti i carabinieri.