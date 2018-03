Casal Velino, cavallo precipita in un torrente: salvato

Paura, ieri sera, a Casal Velino, dove un cavallo è improvvisamente finito in un torrente e non riusciva più ad uscirne fuori.

Il salvataggio

Era completamente bloccato. Per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a metterlo in salvo con un imbrago. Successivamente l’equino è stato riconsegnato al proprietario.