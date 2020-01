Casal Velino, la maestra affetta da meningite torna a respirare in autonomia

Ha iniziato a respirare di nuovo autonomamente la maestra cilentana affetta da meningite e ricoverata, da una settimana, presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli. La giovane di 30 anni, originaria di Casalvelino che lavora in una scuola dell’infanzia di Benevento, è ancora in prognosi riservata, ma qualche piccolo segnale di ripresa inizia a darlo.

La corsa in ospedale

Precedentemente era in cura al “Rummo”, il nosocomio beneventano, ma quando le sue condizioni di salute sono peggiorate i medici hanno disposto il trasferimento nella struttura ospedaliera partenopea. La meningite contratta sarebbe di origine batterica. In questi giorni familiari, amici e conoscenti del piccolo paese cilentano si sono uniti anche in preghiera per manifestarle la loro vicinanza.