Litiga con il compagno, poi lo accoltella: donna arrestata a Casal Velino

Momenti di paura a Casal Velino, nel Cilento, dove una donna di 46 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la 46enne, al termine di un litigio furibonda scoppiata per futili motivi, avrebbe afferrato un coltello a serramanico con cui ha colpito il compagno di 67 anni sia alle braccia che all’addome.

Le indagini

A difesa di quest’ultimo è intervenuta una familiare della donna che, in quel momento, si trovava in casa con loro. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prontamente medicato le ferite all’uomo, il quale non ha voluto recarsi in ospedale e non ha sporto denuncia contro la compagna. Al termine del rito direttissimo presso il tribunale di Vallo della Lucania, però, la 46enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari.