Cadde da un muro a Casal Velino: 30enne muore dopo sei mesi in ospedale

Dolore a Casal Velino per la scomparsa di Davide Penza, il ragazzo di 30 anni deceduto a seguito di una violenta caduta da un muro verificatasi lo scorso 12 maggio. Il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di martedì presso l’ospedale Versilia di Camaiora (Lucca) dov’era stato sottoposto anche un intervento di trapianto della calotta cranica.

L'incidente

Quel drammatico giorno il suo corpo venne ritrovato in un dirupo situato in località Serra Marina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Davide è scivolato mentre si trovava su un muro facendo un volo di circa 3 metri. A lanciare l’allarme fu uno dei suoi fratelli. Immediata la corsa all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è stato ricoverato per lungo tempo nel reparto di terapia intensiva prima del trasferimento nel nosocomio lucchese dove, purtroppo, è deceduto. La salma è stata restituita ai familiari. I funerali saranno celebrati domani mattina, alle 9, nella chiesa della Santissima Assunta di Casal Velino.