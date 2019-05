Mistero a Casal Velino, ragazzo trovato ferito in un dirupo: si indaga

Mistero a Casal Velino, dove un giovane è stato trovato in un dirupo situato in via Serramarina. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, sembra che sia caduto da un muro alto circa tre metri. La sua automobile è stata rinvenuta a poca distanza dal luogo del ritrovamento. A dare l’allarme è stato il fratello che ha subito allertato al 118.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza che lo ha condotto all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stazionarie, ma la prognosi resta riservata. Intanto proseguono le indagini da parte dei militari dell’Arma per fare chiarezza sull’accaduto.