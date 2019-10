Rapina in gioielleria a Casal Velino, ladri inseguiti dai carabinieri: due arresti

Momenti di paura, questa mattina, a Marina di Casal Velino, dove ignoti hanno rapinato una nota gioielleria della zona.

L'inseguimento

Intorno alle 9 due malviventi hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale e, dopo aver minacciato con le pistole il proprietario, hanno rubato gioielli ed altri oggetti preziosi in pochissimi minuti. Poi sono saliti in auto dove ad attenderli c’era un terzo complice e si sono dati alla fuga. Immediato l’intervento dei carabinieri che si sono messi subito sulle loro tracce. L’inseguimento è andato in scena lungo la Strada Statale ed è terminato in direzione Agropoli-Capaccio, dove la vettura dei rapinatori è stata bloccata dai militari dell'Arma. Due di loro sono stati arrestati, il terzo è riuscito a scappare.