Slot in un circolo privato di Casal Velino: maxi multa per il titolare

I finanzieri della Guardia di Finanza di Valla della Lucania hanno scoperto un circolo privato situato in una frazione di Casal Velino che aveva installato apparecchi e congegni da intrattenimento (video slot) in numero superiore a quello consentito in rapporto ai mq del locale, peraltro in luoghi diversi da quelli per i quali era autorizzato.

I controlli

Nel corso della perquisizione è anche emerso che il locale vendeva alimenti e bevande a persone estranee al circolo che quindi non figuravano tra i soci. Il titolare si è reso responsabile di violazioni di vario genere punite con sanzioni amministrative fino a 90 mila euro per le riscontrate illiceità in materia di video slot e fino a 30 mila euro per l’indebita somministrazione di alimenti e bevande; a queste si aggiungono le sanzioni accessorie della revoca, da parte del Questore, dell’autorizzazione all’installazione degli apparecchi e congegni da intrattenimento e della revoca, da parte del sindaco, della licenza alla somministrazione di bevande e alimenti.