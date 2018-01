Tenta di violentare una ragazza a Casal Velino: arrestato 25enne

Un ragazzo di 25 anni, J.J le sue iniziali, originario del Marocco ma residente a Casal Velino, è stato arrestato dai carabinieri perchè accusato di violenza sessuale, lesioni aggravate e minacce.

La storia

Lo scorso agosto il giovane venne ammanettato dopo aver importunato una ragazza del posto, con la quale voleva consumare un rapporto sessuale. Ma lei era contraria. In particolare, dopo averla fermata e fatta cadere a terra, non solo tentò di violentarla bloccandole i polsi, ma al suo rifiuto, la aggredì con ulteriore violenza procurandole un trauma cranico. L’aggressore, fortunatamente, non riuscì a possederla sessualmente grazie al tempestivo intervento dei militari del Nucleo Radiomobile.

Il 25enne, questa mattina, è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Vallo della Lucania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.