Colto da malore rischia di annegare a Casal Velino: uomo salvato da infermiera straniera

Momenti di paura sul litorale di Casal Velino, dove un turista americano è stato colto da un improvviso malore mentre faceva il bagno in mare.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati alcune persone presenti sul bagnoasciuga che lo hanno prontamente trascinato a riva. In attesa dell’arrivo dei sanitari, l’uomo è stato curato da un’infermiera inglese, proveniente da Nottingham, che si trovava in quei minuti sulla spiaggia. Il suo intervento è stato provvidenziali per salvargli la vita. Martedì pomeriggio, nella stessa zona, dove mancherebbe il bagnino, un 71enne è deceduto a causa di un infarto.