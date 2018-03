Blitz dei Nas in un negozio di concimi a Casaletto Sparatano: maxi multa al titolare

I carabinieri dei Nas hanno fatto irruzione all’interno di una rivendita di prodotti agricoli situata nel comune di Casaletto Spartano.

La perquisizione

Nel corso dei controlli è stato rinvenuto un ingente quantitativo di fertilizzante (concime) che era stato esposto alla vendita con indicazioni ritenute ingannevoli per i clienti del negozio. In particolare sono state riscontrate informazioni false sull’origine del prodotto e sull’azienda produttrice. Non solo ma quest’ultima non è risultata censita nel Sistema Agricolo Nazionale (Sian). Il prodotto, ovviamente, è stata sequestrato, mentre il titolare della rivendita sanzionato con una multa di 150 mila euro.