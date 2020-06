Casco refrigerante per l'"Oncologia" del Ruggi a Salerno: prosegue la raccolta fondi

Step finali per il progetto DIXHUIT BELLA SEMPRE sostenuto da Teresa Giordano insieme a INNER WHEEL,FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ SALERNITANA e CNA.Mesi di duro lavoro resi ancor più difficili a causa dell’emergenza sanitaria nazione Covid che,nonostante tutto,non ha interrotto e frenato le molteplici donazioni pervenuti sul conto della Fondazione.Un abbraccio quasi virtuale stretto intorno ad un progetto preso a cuore da un’intera comunità Salernitana ai fini di acquistare un casco refrigerante da donare ad d.h oncologico dell’ospedale Ruggi. Teresa Giordano ha vinto la sua battaglia contro un tumore al seno e sin da subito ha voluto fare qualcosa per tutte le sue compagne di avventura quelle che,ancora oggi purtroppo,lottano contro la malattia e si sottopongono a durissime terapie. Nelle ultime ore inoltre,grazie al supporto di Lucia Zoccoli,Teresa ha potuto ritirare circa 40 PinkBox salvadanai rosa diventati ormai simbolo di questo progetto. Le box infatti,erano state precedentemente inserite nei diversi esercizi commerciali dei comuni di San Cipriano Picentino,Giffoni valle piana e Montecorvino Pugliano volute fortemente dai rispettivi sindaci. Sono 2000€ circa la somma raccolta dai salvadanai che rappresentano lo sforzo comune dei tanti negozi presso i quali sono state negli ultimi tempi installate. Panifici,centri estetici,scuole di danza e bar che hanno dato uno slancio sostanziale alla somma necessaria per acquistare il tanto desiderato casco refrigerante dell’azienda inglese PAXMAN. Le fondazioni che sorreggono questo progetto salernitano,ringraziano tutti i benefattori ricordando che #cambiarevoltoalcancro significa regalare un sorriso ed un importante possibilità.