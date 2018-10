Case vacanze in affitto, ma è un raggiro: acciuffato il truffatore seriale

Agenti del commissariato di Battipaglia in azione: è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria di Foggia, per truffa, un trentenne residente in Cerignola (FG), già destinatario di numerosissime segnalazioni per fatti analoghi. Il pregiudicato è stato individuato dagli Agenti di Polizia dopo gli accertamenti avviati a seguito della denuncia sporta da un cinquantenne battipagliese che, ad agosto, nel visitare un sito internet specializzato in annunci, aveva notato un’inserzione concernente il fitto di una casa vacanza per il periodo 18/26 agosto per 900 euro.

Le indagini

Interessato all’offerta, il cinquantenne aveva contattato l’affittuario con il quale aveva concordato il fitto, nonchè le modalità di pagamento, da eseguire tramite bonifico, con versamento, sul conto corrente indicato nella circostanza. Effettuato il pagamento, il malcapitato aveva cercato inutilmente di contattare il sedicente locatario, il quale subito dopo l’accredito della somma di euro 900 euro, si era reso irreperibile. Dai primi accertamenti, è stato possibile risalire al titolare dell’utenza telefonica utilizzata dall’inserzionista per la trattativa, dopodichè è stato identificato il titolare del conto corrente abbinato alla postpay evolution, sul quale era stata accreditata la somma predetta. L’attenta e scrupolosa attività investigativa ha, dunque, permesso d’individuare e denunciare il truffatore seriale che aveva messo a segno numerosissimi imbrogli, su tutto il territorio nazionale, con inserzioni sul sito internet Subito.it, concernenti il fitto di case vacanze.