Caselle in Pittari, anziano si toglie la vita con un colpo di fucile

Tragedia, questa mattina, nel piccolo comune di Caselle in Pittari, dove un anziano di 74 anni, M.P le sue iniziali, si è suicidato con un colpo di fucile in un terreno agricolo di sua proprietà.

La scoperta

A rivenire il cadavere, in località Perale, è stato il nipote, che da diverso tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Familiari e amici sotto choc.