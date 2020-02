Caso di Meningite alla scuola d'infanzia di Albanella: al via la profilassi per alunni e docenti

Tensione, stamattina, ad Albanella, per un caso di meningite segnalato nella scuola materna. L'Asl ha attivato la profilassi sanitaria prevista, dopo che, nei giorni scorsi, un bambino che frequenta l’asilo ha accusato un malore ed è stato ricoverato all’ospedale “Ruggi” di Salerno. I medici hanno, ora, confermato che il piccolo ha contratto la malattia.

Il caso

Il bimbo affetto da Meningite è ricoverato a Salerno, ma dà segni di miglioramento. Attivata, dunque, la profilassi per alunni e docenti che hanno avuto contatti con il piccolo. La scuola resterà chiusa fino al 27 febbraio, anche in concomitanza con i festeggiamenti per il Carnevale.