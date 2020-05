Caso sospetto di Covid-19: chiuso temporaneamente il Pronto Soccorso a Nocera

E' stato chiuso per caso sospetto di Covid-19, il Pronto Soccorso di Nocera Inferiore. Fino alle ore 18 di oggi, infatti, la struttura non risulta accessibile per via di alcuni esami eseguiti su di un paziente che presentava un trauma al piede.

La decisione

Dopo essersi sottoposto agli esami degli anticorpi, in attesa di ulteriori verifiche, si è deciso per precauzione di chiudere tutti i locali del Pronto soccorso dell'Umberto I.