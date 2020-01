Camorra e politica a Scafati, il pentito Cassandra: "Mai conosciuti Aliberti e la moglie"

“Non ho mai conosciuto Aliberti e neanche la moglie”. A dichiaralo ieri, in aula, durante il processo Sarastra, il collaboratore di giustizia Luigi Cassandra, già assessore comunale a Trentola Ducenta, ritenuto dalla Dda di Napoli il rappresentante politico del boss Michele Zagaria nel territorio dell’agro aversano.

Le dichiarazioni

Nel corso dell’udienza, Cassandra ha spiegato che venne a conoscenza del fatto che “alcune ditte vicine al clan dei Casalesi ebbero problemi a lavorare, era il 2007-2008, per via dei clan a Scafati, ma non so se poi intervenne la politica”. Poi, incalzato durante la deposizione presso il tribunale di Nocera Inferiore, ha ribadito di non aver fatto, dunque, la campagna elettorale per le Regionali, in quanto “noi eravamo a Caserta”. Non solo. Ma ha parlato di contrasti tra i Casalesi e i clan scafatesi che risalirebbero al periodo in cui Aliberti non era ancora sindaco.

Il commento dell’ex sindaco su Fb: